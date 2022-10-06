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"وكالة الطاقة" تحذر من خطر حادث في محطة زابوريجيا

جروسي يلتقي الرئيس الأوكراني في كييف
7 أكتوبر 2022 01:00

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، الخميس، إنه لم يتم بعد تفادي خطر وقوع حادث كارثي في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية الواقعة تحت سيطرة روسيا.
وأضاف جروسي، خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف "نستمر في القول ما يجب فعله وهو بشكل أساسي: تجنب وقوع حادث نووي في المحطة، إذ لا يزال ممكنا بشكل واضح للغاية".
وكان المجمع مترامي الأطراف في جنوب شرق أوكرانيا مسرحا لعمليات قصف تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عنها.

  • مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي خلال مؤتمر صحفي في كييف
    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي خلال مؤتمر صحفي في كييف

وأغلق المفاعل الأخير الذي كان يعمل، في سبتمبر الماضي، لكن لا يزال يتعين تبريد مواد ذرية لتفادي حدوث انصهار.
ويدعو جروسي إلى إقامة "منطقة آمنة" حول المحطة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، ولا يزال يعمل بها عمال أوكرانيون.
وقال مدير الوكالة إن المباحثات مع كييف وموسكو بشأن إقامة منطقة آمنة مستمرة.
وأعلن زيادة أفراد طاقم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع في زابوريجيا، من اثنين إلى أربعة للمساعدة في ضمان سلامة المحطة.

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رافاييل غروسي
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