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إسقاط مسيّرتين حوثيتين في تعز ومأرب

أرشيفية
7 أكتوبر 2022 01:52

عدن (الاتحاد)

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أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظتي تعز ومأرب.
وقال المركز الإعلامي للجيش، في بيان أمس، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للميليشيات الحوثية جنوب محافظة مأرب.
وفي بيان آخر، قال المركز إن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيّرة حوثية شمال شرق تعز.
وفي سياق آخر، قتل طفلين وأصيب ثالث بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة مأرب.
وقال المرصد اليمني للألغام إن «طفلين هما صقر محمد سنان (8 سنوات) وقائد عبد الله خيمة (12 عاماً) قُتلا بانفجار لغم في مديرية مجزر بمحافظة مأرب».
وأضاف أن الانفجار أدى إلى إصابة طفل ثالث، من دون تفاصيل أكثر.
وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين يمنيين، تجاوز عدد الألغام المزروعة في البلاد مليوني لغم.

الجيش اليمني
اليمن
تعز
مأرب
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
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