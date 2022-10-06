إسرائيل ترفض تعديلات لبنان على اتفاق الحدود البحرية

تل أبيب (وكالات)

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس، التعليقات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية بين البلدين. وقال مصدر سياسي إسرائيلي: إن «رئيس الوزراء لابيد يرفض ملاحظات لبنان على نص الاتفاق». وأضاف المصدر: «إسرائيل تلقت ملاحظات لبنان على مسودة الاتفاق، تم إطلاع رئيس الوزراء على تفاصيل التعديلات الملموسة الجديدة التي أراد لبنان إدخالها على الاتفاق وأوعز للفريق المفاوض برفضها».

وتابع: «أوضح لابيد أن إسرائيل لن تساوم على مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان معنى ذلك عدم التوصل إلى اتفاق قريباً».

ولفت إلى أن «إسرائيل ستستخرج الغاز من منصة كاريش عندما سيكون الأمر ممكناً، لو حاول حزب الله أو أي طرف آخر ضرب منصة كاريش أو تهديدنا، فإن المفاوضات على الخط البحري ستتوقف فوراً وعندئذ سيتوجب على حسن نصر الله أن يشرح لسكان لبنان لماذا ليست لهم منصة غاز وليس لهم مستقبل اقتصادي».

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي، النقاب عن الاعتراضات الإسرائيلية على الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق.