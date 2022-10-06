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الإمارات: دعم طموحات ليبيا في السلام والأمن والتنمية

ليبيون يرفعون العلم في ساحة الشهداء وسط طرابلس (أرشيفية)
7 أكتوبر 2022 01:54

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات، دعم الشعب الليبي في نزع فتيل التوترات، وتعزيز مسار العملية السياسية، بما يحقق السلام والأمن والتنمية.
ونشر الحساب الرسمي للبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على «تويتر»، تغريدة قال فيها: «أكدت معالي السفيرة نسيبة في لقائها مع السيد عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة أونسميل، على دعم الإمارات للشعب الليبي في نزع فتيل التوترات، وتعزيز مسار العملية السياسية، بما يحقق طموحاتهم في إحلال السلام والأمن والتنمية في ليبيا».
وأمس الأول، أعلنت الولايات المتحدة، دعمها الكامل لمهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، للدفع نحو استقرار البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء جمع باتيلي مع ممثلة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف ومبعوث واشنطن وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وعلق نورلاند على اللقاء عبر صفحة السفارة الأميركية في ليبيا بتويتر قائلاً: «أقدر فرصة تقديم دعم الولايات المتحدة الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي أثناء توليه مهامه المهمة».
بدورها، أفادت جرينفيلد عبر تويتر قائلة: «إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي عبد الله باتيلي أثناء توليه ولايته لدفع العملية السياسية والاستقرار في ليبيا».
وأضافت: «كررت أنا ومساعدة وزير الخارجية ليف والمبعوث الخاص نورلاند دعم الولايات المتحدة الكامل لعمل البعثة الأممية في ليبيا».
وقبل أسبوع، عقد باتيلي أول لقاء له بشأن الملف الليبي جمعه بمندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، وذلك بالتزامن مع إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن باتيلي​​​​​​​ باشر الأحد 25 سبتمبر الماضي مهامه رسمياً.
وفي بيان لها قالت البعثة، إن باتيلي سيعمل من ليبيا، مؤكدةً أنه سيبدأ سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك قبل وصوله إلى ليبيا أوائل أكتوبر الجاري.
وتنتظر باتيلي مهمة صعبة تتمثل في حل أزمة تشهدها ليبيا تتمثل في صراع بين حكومتين، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقها انتخابات، يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة، وإنهاء نزاع مسلح يعاني منه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.

الإمارات
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لانا نسيبة
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