ليبيا.. قتلى وجرحى بهجوم إرهابي استهدف مقراً أمنياً في الكفرة

حسن الورفلي (بنغازي)

قتل شرطيان وأصيب 7 آخرون، أمس، بهجوم إرهابي استهدف مديرية «أمن ربيانة» التابعة لمدينة «الكفرة»، جنوب شرق ليبيا، قرب الحدود مع تشاد والسودان.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس، إن فرعه بمدينة «الكفرة» نقل 7 جرحى أصيبوا نتيجة الاشتباكات التي وقعت في «ربيانة» إلى مستشفى الكفرة التعليمي، قبل أن تقوم فرق الجهاز مرة أخرى بنقل حالات الجرحى من مستشفى الكفرة إلى «عيادة ليبيا» بـ«حي الشورى» بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم بالمستشفى، مؤكداً أن حالتهم الآن مستقرة.

وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب من جهتها، أن مبنى مديرية «أمن ربيانة» تعرض لهجوم مسلح من قبل مجموعة خارجة عن القانون، موضحة أن عناصر المديرية «تعاملوا مع المجموعة المسلحة والرد على مصادر النيران والاشتباك معهم، وتم القبض عليهم».

وأكدت الوزارة في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، أن هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل شرطيين.

ويسلّط هذا الهجوم الضوء على استمرار معاناة مناطق جنوب ليبيا من الجماعات الإرهابية والعصابات التي تسيطر على أغلب منافذ التهريب، وتمتهن تجارة الهجرة غير الشرعية والوقود، والخطف والابتزاز.