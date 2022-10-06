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الجزائر.. ثلاثة قتلى وإنقاذ العشرات جراء السيول

الجزائر.. ثلاثة قتلى وإنقاذ العشرات جراء السيول
7 أكتوبر 2022 01:53

الجزائر (الاتحاد)

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أعلن جهاز الحماية المدنية الجزائرية أمس، انتشال ثلاثة جثامين لـ «امرأة وفتاتين» جرفتها مياه الفيضانات التي شهدها عدد من الولايات الجنوبية إثر تساقط أمطار رعدية.
وقال جهاز الحماية المدنية في بيان: إنه «تم ببلدية سيدي خالد جنوبي البلاج انتشال جثة امرأة تبلغ من العمر 25 عاما، وجثتي طفلتين تبلغان من العمر 6 و7 سنوات على التوالي جرفتها مياه السيول، فيما لا تزال عملية البحث جارية بحثا عن مفقودين آخرين لم يتم التأكد من وفاتهم».
وأشار البيان إلى «تدخل مصالح الحماية المدنية إثر سقوط أمطار رعدية خاصة بولايات الجنوب على غرار الأغواط وأولاد جلال والمسيلة، حيث قامت بعدة عمليات امتصاص لمياه الأمطار داخل هيئات عمومية وأحياء سكنية».
كما تم بولاية «المسيلة» بالجنوب إنقاذ 45 شخصاً كانوا على متن حافلة لنقل المسافرين، بعدما حاصرتهم مياه «وادي باقيو» إثر ارتفاع منسوبه، وكذلك إنقاذ شاحنة حاصرتها المياه ببلدية «المعاريف» بذات الولاية.

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