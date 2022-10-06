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مقتل 11 مدنياً وفقدان آخرين إثر هجوم إرهابي في الكونجو

أرشيفية
7 أكتوبر 2022 01:52

كينشاسا (وكالات)

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قُتل 11 شخصاً وفُقد آخرون إثر هجوم شنّته عصابة إرهابية مسلحة مناوئة للسلطة، على قرية في إقليم «نور كيفو» شرقي جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وذكرت مصادر كونجولية أنّ 11 شخصاً قُتلوا في هجوم جديد شنّه متمردو جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة» على قرية في منطقة «بيني» بإقليم «نور كيفو»، مشيرة إلى أنّ الحادث وقع في قرية «فيدو» التي هاجمها مسلحون ينتمون للحركة المتمردة، وقتلوا العديد من المدنيين، كما اختطفوا عدداً آخر.
من جانبه، قال أحد الناشطين المحليين: «إنّ المهاجمين أحرقوا أيضاً 25 منزلاً للأهالي»، داعياً القوات المسلحة للتمركز في المنطقة لوقف العمليات التي تشنّها هذه الجماعة الإرهابية ضد المدنيين.

هجوم إرهابي
الكونجو
الكونجو الديموقراطية
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