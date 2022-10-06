غراندي: على أوروبا عدم «نسيان» اللاجئين غير الأوكرانيين

باريس (أ ف ب)

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الأوروبيين إلى «تعلم الدروس» من ترحيبهم بالنازحين الأوكرانيين من أجل الترحيب أيضاً باللاجئين الآخرين، في وقت تزداد الأزمات الإنسانية في العالم. وقال الدبلوماسي الإيطالي، في باريس، حيث استقبله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، للحديث عن الاستجابات الإنسانية للنزاعات المختلفة التي تسببت في نزوح أشخاص: «لا تنسوا الآخرين!».

وأكّد المفوض الأممي أنه شعر باهتمام ماكرون «المدرك» أن الجهود المبذولة لاستقبال المئة ألف أوكراني الذين وصلوا إلى فرنسا منذ مارس لا يجب أن «يعاقب الاستجابة الإنسانية للأزمات الأخرى».

وقال غراندي: «هذا لا يعني أننا يجب أن نعطي الأوكرانيين أقلّ.. الجميع يفهم سبب فرارهم، لكن هناك لاجئين آخرين أيضاً يفرون من القنابل».