السويد تتوصل لأدلة بشأن التسرب من «نورد ستريم»

قال جهاز الأمن السويدي، اليوم الخميس، إن تحقيقا في موقع الجريمة عند خطي «نورد ستريم1 و2» لأنابيب نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا وجد أدلة على أن تفجيرات تسببت في الحادث.

وتحقق السلطات السويدية والدنماركية في أربعة تسريبات من خطي الأنابيب، في المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحر البلطيق التابعة للدولتين، منذ رصدهما الأسبوع الماضي.

وقال جهاز الأمن السويدي، في بيان: «بعد استكمال التحقيق في موقع الجريمة، يمكن لجهاز الأمن السويدي أن يخلص إلى أن انفجارات وقعت في خطي نورد ستريم 1 و2 في المنطقة الاقتصادية السويدية».

وأضاف أن ضررا كبيرا لحق بخطوط أنابيب الغاز، وأنه انتشل بعض المواد من الموقع لتحليلها. وتابع قائلا: إن الأدلة «عززت الشكوك بوقوع تخريب جسيم».

كانت هيئة الادعاء السويدية قالت، في بيان منفصل في وقت سابق اليوم، إن المنطقة لم تعد مطوقة. وتسرب الغاز في البحر في المنطقة لنحو أسبوع.

وقالت النيابة العامة السويدية: إن النتائج الأولية «تعزز شبهات العمل التخريبي» مع «تفجيرات» تسببت في «أضرار جسيمة». أخبار ذات صلة كشف النتائج الأولية للتحقيق بشأن تسرب "نورد ستريم" وفد سويدي يبحث مع تركيا الانضمام إلى الناتو

المصدر: آ ف ب