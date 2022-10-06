أوكرانيا تعلن استعادة مزيد من الأراضي

جنود من الجيش الأوكراني يسيرون دورية في قرية بعد استعادتها
6 أكتوبر 2022 20:40
قال جنرال أوكراني، اليوم الخميس، إن قوات بلاده المسلحة تقدمت نحو 55 كيلومتراً خلال الأسبوعين الماضيين في هجوم مضاد في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا. وأضاف الجنرال أوليكسي جروموف، في إفادة صحفية، أن أوكرانيا استعادت 93 تجمعاً سكنياً وأكثر من 2400 كيلومتر مربع في المنطقة منذ 21 سبتمبر الماضي. وتتقدم القوات الأوكرانية في جهتي الشرق والجنوب في إطار هجوم مضاد قال عنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه حقق تقدماً كبيراً وسريعاً. وقال جروموف إن القوات الروسية تقاتل لإبطاء التقدم الأوكراني خارج كوبيانسك، وهي بلدة استعادتها أوكرانيا في الآونة الأخيرة وتعتبر مركزاً للسكك الحديدية. وأوضح أن خسارة تلك البلدة عقّدت بشكل كبير إجراءات الإمداد والتموين للقوات الروسية في المنطقة.