الجمعة 7 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تعلن استعادة مزيد من الأراضي

جنود من الجيش الأوكراني يسيرون دورية في قرية بعد استعادتها
6 أكتوبر 2022 20:40

قال جنرال أوكراني، اليوم الخميس، إن قوات بلاده المسلحة تقدمت نحو 55 كيلومتراً خلال الأسبوعين الماضيين في هجوم مضاد في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.
وأضاف الجنرال أوليكسي جروموف، في إفادة صحفية، أن أوكرانيا استعادت 93 تجمعاً سكنياً وأكثر من 2400 كيلومتر مربع في المنطقة منذ 21 سبتمبر الماضي.
وتتقدم القوات الأوكرانية في جهتي الشرق والجنوب في إطار هجوم مضاد قال عنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه حقق تقدماً كبيراً وسريعاً.
وقال جروموف إن القوات الروسية تقاتل لإبطاء التقدم الأوكراني خارج كوبيانسك، وهي بلدة استعادتها أوكرانيا في الآونة الأخيرة وتعتبر مركزاً للسكك الحديدية. وأوضح أن خسارة تلك البلدة عقّدت بشكل كبير إجراءات الإمداد والتموين للقوات الروسية في المنطقة.

أخبار ذات صلة
عقوبات أوروبية على روسيا.. وبايدن لا يستبعد لقاء بوتين
روسيا: أوقفنا التقدم الأوكراني ونستعد لهجوم مضاد
المصدر: رويترز
أوكرانيا
استعادة أراض
هجوم مضاد
كوبيانسك
آخر الأخبار
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
الإمارات
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
اليوم 01:57
لانا نسيبة لدى إلقاء بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو كوريا الشمالية إلى تغليب الدبلوماسية
اليوم 01:56
أدوات طعام من الفولاذ المقاوم للصدأ عوضاً عن المواد البلاستيكية (الاتحاد)
الإمارات
«المؤسسات الخضراء» تبادر بتقليل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام
اليوم 01:56
سكان تعز يعانون جراء حصار مشدد تفرضه ميليشيات الحوثي (أ ف ب)
عربي ودولي
مجلس الأمن: مطالب «الحوثي» المتطرفة أعاقت تمديد الهدنة
اليوم 01:56
ماريا كاميليري
الإمارات
سفيرة مالطا: نرتبط بعلاقات ثنائية متميزة مع الإمارات
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©