لبنان يسجل أول حالة كوليرا منذ عشرات السنين

أعلنت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، أن السلطات الصحية في لبنان سجلت أول حالة كوليرا منذ ثلاثة عقود. وقال المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة، في بيان «تسجيل أول إصابة بالكوليرا، في 5 أكتوبر، في لبنان في محافظة عكار». وأضاف البيان الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أن «حالة المريض مستقرة وهو يتلقى العلاج في المستشفى». وذكر بيان الوزارة «هذه هي الحالة الأولى في لبنان منذ 1993 (تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا)». وأضافت الوكالة أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض عقد اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء المعنيين، حضره ممثلون عن منظمات دولية وعن نقابتي الأطباء ونقابة التمريض والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، إضافة إلى ممثلي وزارة الطاقة والمياه ووحدة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء والصليب الأحمر. والكوليرا ناتج عن جرثومة تنتقل عبر مياه الشرب أو تناول مواد غذائية ملوثة أو من شخص إلى آخر عبر الأيدي الملوثة. تمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 5 أيام. وتشمل العوارض إسهالاً يسبب مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة في حال عدم المعالجة.