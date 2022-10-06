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الفائزون بجائزة نوبل للآداب في السنوات العشر الأخيرة

أنّي إرنو، الفائزة بجائزة نوبل للآداب 2022
6 أكتوبر 2022 19:07

في ما يأتي أسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للآداب التي منحتها الأكاديمية السويدية الخميس للعام 2022:
- 2022: أنّي إرنو (فرنسا)
- 2021: عبد الرزاق قرنح (مولود في تنزانيا ومقيم في بريطانيا)
- 2020: لويز غلوك (الولايات المتحدة)
- 2019: بيتر هاندكه (النمسا)
- 2018: أولغا توكارتشوك (بولندا)
- 2017: كازوو إيشيغورو (بريطانيا)
- 2016: بوب ديلان (الولايات المتحدة)
- 2015: سفيتلانا أليكسييفيتش (بيلاروسيا)
- 2014: باتريك موديانو (فرنسا)
- 2013: أليس مونرو (كندا)

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