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الأردن والعراق يضعان حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي

الكاظمي (الثاني من اليمين) والخصاونة (الثالث من اليمين) يضعان الحجر الأساس للمشروع
6 أكتوبر 2022 17:27

وضع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي بين بلديهما على مقربة من الحدود داخل الأراضي العراقيَّة.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، يهدف مشروع الرَّبط الكهربائي في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائيَّة من الأردن تصل إلى 150 ميجاواط.
وأكد رئيس الوزراء الأردني، خلال كلمة له، أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يشكل نقلة نوعية للتعاون في مجال الطاقة بينهما ورافدا مهما للعلاقات الأردنية- العراقية، التي تشهد نموا مطردا في مختلف المجالات وتحظى بأولوية لدى الحكومة الأردنية.
وشدد الخصاونة على دعم الأردن الكامل والمطلق للعراق في جهوده لتعزيز مؤسساته وترسيخ الأمن والاستقرار، لمواصلة أداء دوره الفاعل والطليعي على المستوى العربي والإقليمي والدولي.
وأضاف "في المملكة الأردنية الهاشمية، ننظر لمشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، ضمن الأولويات التي توليها الحكومة الاهتمام لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المرتقبة بين بلدينا، ومنها مشروع أنبوب نقل النفط من مدينة البصرة إلى العقبة، ومشروع المدينة الاقتصادية المشتركة على الحدود بين البلدين".
بدوره، قال الكاظمي إن المشروع يؤكد على التعاون الجاد لتنفيذ مشروعات استراتيجية أخرى وصولاً إلى مرحلة التكامل الاقتصادي بين البلدين وتذليل العقبات لبناء اقتصاد يتواءم مع تحديات المستقبل.
وأضاف الكاظمي أن "العالم تغير ومفاهيم العلاقات السياسية والاقتصادية تغيرت لصالح التنمية والتعاون، وهذا ما نقوم به عندما نبحث عن شركاء لنا، ونتعاون معهم لتنمية بلدنا، وتأمين احتياجات أهلنا كافة".

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