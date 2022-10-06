موسكو تعلّق على تقارير عن فرار مئات الآلاف من روسيا
مسافرون يغادرون روسيا عبر الحدود مع جورجيا
6 أكتوبر 2022 17:13
نفى الكرملين، اليوم الخميس، تقارير عن فرار 700 ألف روسي من البلاد منذ أن أعلنت موسكو عن حملة للتعبئة قالت إنها ستستدعي خلالها مئات الآلاف. وفي إفادة للصحفيين، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إنه ليس لديه أرقام دقيقة لعدد الأشخاص الذين غادروا البلاد منذ إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن "تعبئة جزئية" في 21 سبتمبر الماضي. وأكد بيسكوف، رداً على سؤال عن تقارير في وسائل الإعلام الروسية أفادت بأن ما يصل إلى 700 ألف روسي يمكن أن يكونوا غادروا البلاد "لا أعتقد أن هذه الأرقام يجب أن تؤخذ بجدية". ومضى قائلا "ليس لدي أرقام دقيقة لكنها (الأرقام الدقيقة) بعيدة بطبيعة الحال عما يُزعم (في تلك التقارير)". وغادر عشرات الآلاف من الروس، معظمهم في سن التجنيد، البلاد في محاولة للإفلات من استدعائهم للخدمة في أوكرانيا. وأعلنت كازاخستان وجورجيا ومنغوليا، وهي دول لها حدود برية مع روسيا، عن قفزة في عدد المسافرين من نقاط العبور بعد قرار التعبئة. لكن من الصعب الحصول على أرقام دقيقة عن الروس الذين غادروا البلاد.