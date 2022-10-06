تركيا تعين سفيراً جديداً في إسرائيل

قال مسؤولان في وزارة الخارجية التركية إن أنقرة عينت شاكر أوزكان تورونلار في منصب سفيرها الجديد لدى إسرائيل في وقت متأخر من مساء الأربعاء بعد قرار اتخذه الجانبان الشهر الماضي لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة. وقال المسؤولان لرويترز إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قدم توجيهات لتورونلار مساء الأربعاء في إطار التعيينات الجديدة للوزارة في الخارج. وتورونلار دبلوماسي مخضرم تمتد خبرته لعقود وشغل منصب القنصل العام التركي في القدس بين عامي 2010 و2013. وعينت إسرائيل بالفعل إيريت ليليان سفيرة لها في أنقرة. توترت العلاقات بين تركيا وإسرائيل في عام 2011. واستأنف البلدان العلاقات الدبلوماسية الكاملة عام 2016 وتبادلا السفراء. ثم تصاعدت التوترات مرة أخرى عام 2018. واستدعت تركيا جميع الدبلوماسيين وأمرت المبعوثين الإسرائيليين بمغادرة البلاد. تأتي التطورات الأخيرة بعد خمسة أشهر من زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج لأنقرة وكانت أول زيارة يقوم بها زعيم إسرائيلي إلى تركيا منذ عام 2008.