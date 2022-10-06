اليابان وكوريا الجنوبية تنسقان في مواجهة بيونج يانج
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
6 أكتوبر 2022 16:32
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه أكد والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، أهمية التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة عقب إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية. وأكد كيشيدا للصحفيين، عقب أول اتصال هاتفي مع يون منذ توليه منصبه في مايو الماضي، أن الزعيمين اتفاق أيضا على الإبقاء على الاتصالات لبناء علاقات "تركز على المستقبل" بين اليابان وكوريا الجنوبية. وأطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق اليوم الخميس، صاروخين باليستيين بالقرب من بيونج يانج. كانت بيونج يانج أطلقت، أمس الأول، صاروخا باليستيا فوق الأرخبيل الياباني لأول مرة منذ خمس سنوات. وأشار كيشيدا إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية "أدانتا بشدة" إطلاق كوريا الشمالية الصورايخ في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن طوكيو وسول وواشنطن ستحث بيونج يانج على الامتثال للقرارات، ونزع السلاح النووي. جاء إطلاق الصواريخ، اليوم، غداة إعادة نشر حاملة الطائرات الأميركية "رونالد ريجان" التي تعمل بالطاقة النووية في بحر اليابان لإجراء تدريبات مشتركة. ولفت كيشيدا إلى أنه ناقش مع يون "العديد من التحديات" التي يواجهها البلدان، من دون الخوض في تفاصيل.