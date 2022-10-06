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أميركا تنفذ غارة ضد قيادي من داعش في سوريا

جنود أميركيون
6 أكتوبر 2022 16:16

قال مسؤول عسكري أميركي كبير لوكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، إن القوات الأميركية نفذت غارة فجر اليوم في منطقة القامشلي في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا استهدفت قياديا في تنظيم داعش الإرهابي.
وقال العقيد جو بوشينو من القيادة المركزية الأميركية لوكالة فرانس برس إن القوات الأميركية "شنت الليلة الماضية مداهمة في شمال شرق سوريا، واستهدفت قيادياً كبيراً في تنظيم داعش"، على أن توفر المزيد من المعلومات حول العملية لاحقاً.
وأفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن العملية أودت بحياة شخص، مشيراً إلى أنها عبارة عن "إنزال عبر عدة مروحيات"، من دون إضافة تفاصيل.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يعتمد على شبكة نشطاء ومصادر واسعة على الأرض، مقتل شخص خلال العملية. وأشار إلى اعتقال شخصين آخرين. 
وقال أحد سكان قرية "ملوك" لوكالة فرانس برس إن ثلاث مروحيات أميركية شاركت في العملية بين الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى الرابعة فجراً، ورافقتها ثلاث ناقلات جند انتشرت عند أطراف القرية.
وأضاف "نادوا بمكبرات الصوت على الأهالي للزوم منازلهم، قبل أن يداهموا أحد المنازل".
وأشار إلى أن القتيل يتحدر من قرية في شمال شرق الحسكة ويُعرف بـ "أبو حايل"، مؤكداً خطف شخصين "كانوا ضيوفاً عند القتيل".
منذ العام 2014، يشن التحالف الدولي في العراق وسوريا حملة ضد تنظيم داعش المتشدد تُوجت في مارس 2019 بإعلان القضاء على التنظيم المتطرف بعد انتهاء آخر المعارك ضده في قرية "الباغوز" الحدودية مع العراق.

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المصدر: وكالات
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