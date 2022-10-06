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ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة للأطفال بتايلاند

ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة للأطفال بتايلاند
6 أكتوبر 2022 15:53

أقدم ضابط شرطة سابق على اقتحام حضانة أطفال في شمال تايلاند الخميس وقتل 35 شخصاً على الأقل معظمهم أطفال قبل ان ينتحر ويقتل عائلته فيما أمر رئيس الوزراء برايوت تشان اوتشا بفتح تحقيق بعد هذه المجزرة "الرهيبة".
فتح المهاجم الذي كان يحمل سلاحاً نارياً ومسدساً وسكيناً، النار على الحضانة في إقليم نونغ بوا لامبو قبل أن يفر من الموقع بشاحنة.
وقال الكولونيل في شرطة الإقليم جاكابات فيجيترايثايا إن الشرطي السابق بانيا خمراب البالغ من العمر 34 عامًا عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.
وأفادت الشرطة أن حصيلة إطلاق النار بلغت 35 قتيلاً.

وأوضح فيجيترايثايا أن حصيلة المذبحة 35 قتيلاً و12 جريحاً بينهم ثلاثة إصابتهم خطيرة.
وكتب رئيس الوزراء التايلاندي على حسابه على فيسبوك "بخصوص الحادث الرهيب في إقليم نونغ بوا لامبو، أود أن أعبر عن حزني الشديد وأقدم تعازي لعائلات الاشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا".
وكان مطلق النار بانيا خمراب أقيل من منصبه بصفة لفتانت كولونيل السنة الماضية بسبب مشاكل مرتبطة بالمخدرات.

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