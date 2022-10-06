الجمعة 7 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تفاصيل جديدة عن منفذ الهجوم على حضانة في تايلاند

صورة لمكتب التحقيقات المركزي التايلاندي لمنفذ الهجوم (أ ف ب)
6 أكتوبر 2022 13:47

قتل رجل تايلاندي عائلته ثمّ انتحر بعدما هاجم 32 شخصًا بينهم 23 طفلًا بمسدس وسكين في حضانة أطفال في شمال شرق تايلاند الخميس، حسبما قال كولونيل بالشرطة في مقاطعة نونغ بوا لام فو. 

وقال الكولونيل جاكابات فيجيترايثايا إن الشرطي السابق بانيا خمراب البالغ من العمر 34 عامًا عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.

وذكر تقرير سابق للشرطة أن عدد القتلى 30 بينهم 23 طفلًا تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام.

وبدأ الهجوم عند الساعة 12,30 (06,30 بتوقيت غرينتش) في حضانة، قبل أن يفرّ منفذ الهجوم بالسيارة ويصطدم ببعض المارّة، بحسب جاكابات فيجيترايثايا.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين هجوماً مسلحاً استهدف حضانة في تايلاند
ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة للأطفال بتايلاند
المصدر: وكالات
تايلاند
إطلاق نار
آخر الأخبار
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
الإمارات
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
اليوم 01:57
لانا نسيبة لدى إلقاء بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو كوريا الشمالية إلى تغليب الدبلوماسية
اليوم 01:56
أدوات طعام من الفولاذ المقاوم للصدأ عوضاً عن المواد البلاستيكية (الاتحاد)
الإمارات
«المؤسسات الخضراء» تبادر بتقليل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام
اليوم 01:56
سكان تعز يعانون جراء حصار مشدد تفرضه ميليشيات الحوثي (أ ف ب)
عربي ودولي
مجلس الأمن: مطالب «الحوثي» المتطرفة أعاقت تمديد الهدنة
اليوم 01:56
ماريا كاميليري
الإمارات
سفيرة مالطا: نرتبط بعلاقات ثنائية متميزة مع الإمارات
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©