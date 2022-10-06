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تفاصيل جديدة عن منفذ الهجوم على حضانة في تايلاند
صورة لمكتب التحقيقات المركزي التايلاندي لمنفذ الهجوم (أ ف ب)
6 أكتوبر 2022 13:47
قتل رجل تايلاندي عائلته ثمّ انتحر بعدما هاجم 32 شخصًا بينهم 23 طفلًا بمسدس وسكين في حضانة أطفال في شمال شرق تايلاند الخميس، حسبما قال كولونيل بالشرطة في مقاطعة نونغ بوا لام فو.
وقال الكولونيل جاكابات فيجيترايثايا إن الشرطي السابق بانيا خمراب البالغ من العمر 34 عامًا عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.
وذكر تقرير سابق للشرطة أن عدد القتلى 30 بينهم 23 طفلًا تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام.
وبدأ الهجوم عند الساعة 12,30 (06,30 بتوقيت غرينتش) في حضانة، قبل أن يفرّ منفذ الهجوم بالسيارة ويصطدم ببعض المارّة، بحسب جاكابات فيجيترايثايا.
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المصدر: وكالات
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