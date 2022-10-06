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30 قتيلاً بينهم أطفال بإطلاق نار في تايلاند

عناصر من الشرطة التايلندية (أرشيفية)
6 أكتوبر 2022 12:20

 قُتل 30 شخصاً على الأقلّ بينهم أطفال بعدما اقتحم رجل مسلّح بمسدس وسكين داراً لحضانة الأطفال في شمال شرق تايلاند، حسبما أفادت الشرطة الخميس. 

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية أشايون كرايثونغ لوكالة فرانس برس إن الهجوم حصل في مقاطعة نونغ بوا لا فو ومنفّذ الهجوم،هو شرطي سابق. وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل 20 شخصًا.

 

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المصدر: آ ف ب
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أطفال
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