الجمعة 7 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مصرع 15 مهاجراً غرقاً قبالة سواحل اليونان

مصرع 15 مهاجراً غرقاً قبالة سواحل اليونان
6 أكتوبر 2022 07:19

قال خفر السواحل اليوناني إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم عندما غرقت سفينتهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في وسط بحر إيجه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في ثاني كارثة بحرية تشمل مهاجرين منذ الأربعاء.
وقال خفر السواحل، نقلا عن خمسة أشخاص تم إنقاذهم حتى الآن، إن القارب الغارق كان يقل نحو 40 شخصا.

وأضاف أنه تم العثور على 15 جثة، وهذا يترك حوالي 20 شخصا في عداد المفقودين. وغرق القارب شرق جزيرة ليسبوس القريبة من الساحل التركي.

وسارعت سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية لإجراء عمليات بحث وإنقاذ مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

وتم إجراء بحث على طول الساحل الأوسع لجزيرة ليسبوس بحثا عن المهاجرين الذين ربما وصلوا إلى الشواطئ. وتم العثور على ثلاثة عالقين في منطقة نائية.

وفي حادث سابق، أنقذت السلطات اليونانية 30 مهاجرا غرق قاربهم بعد أن اصطدم بمنطقة صخرية في المياه العاصفة بالقرب من جزيرة كيثيرا في جنوب اليونان أمس الأربعاء.

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في التمرين العسكري «VOLFA 2022» بفرنسا
مهاجرون يرفضون التدخل لإنقاذهم قبالة سواحل اليونان
المصدر: رويترز
خفر السواحل
المهاجرين
اليونان
آخر الأخبار
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
الإمارات
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
اليوم 01:57
لانا نسيبة لدى إلقاء بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو كوريا الشمالية إلى تغليب الدبلوماسية
اليوم 01:56
أدوات طعام من الفولاذ المقاوم للصدأ عوضاً عن المواد البلاستيكية (الاتحاد)
الإمارات
«المؤسسات الخضراء» تبادر بتقليل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام
اليوم 01:56
سكان تعز يعانون جراء حصار مشدد تفرضه ميليشيات الحوثي (أ ف ب)
عربي ودولي
مجلس الأمن: مطالب «الحوثي» المتطرفة أعاقت تمديد الهدنة
اليوم 01:56
ماريا كاميليري
الإمارات
سفيرة مالطا: نرتبط بعلاقات ثنائية متميزة مع الإمارات
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©