واشنطن تثمن موقف الإمارات الداعم للاستقرار في اليمن

وائل بدران (أبوظبي)

ثمّنت واشنطن موقف الإمارات الداعم للاستقرار داخل اليمن، حسبما أكد المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينج، لافتاً إلى أن ميليشيات «الحوثي» طرحت مطالب مبالغاً فيها ومستحيلة لتجديد الهدنة الأممية.

وفي رد على سؤال لـ«الاتحاد» خلال إحاطة صحفية عبر الهاتف، قال ليندركينج: «نثمن موقف الإمارات الداعم للاستقرار في اليمن»، مؤكداً على أهمية مساندتها للمجلس الرئاسي اليمني، وخصوصاً الدعم الاقتصادي الضروري لليمنيين.

وانتهت، يوم الأحد الماضي، الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وجرى التوصل إليها في 2 أبريل الماضي لمدة شهرين، قبل تمديدها مرتين، ولم يتم الاتفاق على تجديدها بفعل تعنت ميليشيات «الحوثي» الإرهابية.

وطالب ليندركينج الأطراف اليمنية بضرورة ضبط النفس، مؤكداً على ضرورة إبداء الميليشيات مزيداً من المرونة بشأن اتفاق هدنة موسع اقترحته الأمم المتحدة للبناء على الاتفاق السابق.

ومنحت الهدنة أطول فترة هدوء نسبي في الصراع المستمر منذ أكثر من 8 أعوام، فيما قدمت الميليشيات «الحوثية» مطالب مبالغاً فيها ومستحيلة، بشأن آلية مقترحة لدفع رواتب القطاع العام، وزيادة شحنات الوقود، حسبما أكد المبعوث الأميركي في إحاطته، لكنه أعرب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا أبدى «الحوثيون» مزيداً من المرونة.

وقال ليندركينج: إن المفاوضات، التي تقودها الأمم المتحدة والدبلوماسية الأميركية، «تتواصل بلا توقف»، مضيفاً: إن العناصر الرئيسة للهدنة الأولية لا تزال صامدة مثل الانخفاض النسبي في أعمال العنف وشحنات الوقود إلى ميناء الحديدة واستمرار الرحلات الجوية التجارية من صنعاء.

وانتقد ليندركينج تهديدات «الحوثيين» مؤخراً لشركات الشحن والنفط التجارية، وقال: إن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة شركائها للدفاع عن أنفسهم، كما دعا إلى رفع الحصار «الحوثي» عن مدينة تعز.

وأوضح أنه على الرغم من انقضاء الهدنة من دون تمديد، إلا أن هناك فرصة ليس فقط لتمديدها، ولكن أيضاً لتوسيعها، إذا اختار «الحوثيون» طريق السلام، مؤكداً أنه «خيار شديد الوضوح مثلما يرى المجتمع الدولي والولايات المتحدة».

ولفت إلى أهمية الهدنة الأممية لليمنيين على الصعيد الإنساني، لاسيما أنها أدت إلى تراجع أعداد الضحايا بنسبة تناهز 60 في المئة، إلى جانب تمكن أكثر من 25 ألف يمني من السفر عبر رحلات طيران تجاري.

وأوضح أن الهدنة مكّنت منظمات العمل الإنساني من القيام بمهامها والوصول إلى كثير من المحتاجين، والسماح لليمنيين بالحصول على الرعاية الطبية في الخارج، خصوصاً الحالات التي لا يمكن علاجها ضمن النظام الصحي اليمني.

وشدد على ضرورة إنصات ميليشيات «الحوثي» إلى دعوات اليمنيين رجالاً ونساء وأطفالاً، وأن يضعوا مستقبل بلادهم نصب أعينهم، منوّهاً إلى أن الهدنة الأممية تتضمن أيضاً مساراً نحو عملية سياسية تشكل عنصراً أساسياً، وتمديدها من شأنه أن يفسح المجال أمام وقف دائم لإطلاق النار، ومحادثات يمنية-يمنية لتحديد مصير بلادهم.

وفي هذه الأثناء، أعرب ليندركينج عن قلق الولايات المتحدة إزاء الوضع الإنساني في اليمن، لافتاً إلى أنه بكل المعايير الإنسانية، فإن الاحتياجات هائلة، وليس هناك تمويل كافٍ لهذه الاحتياجات. وحول إعادة إدراج الولايات المتحدة لـ«الحوثيين» على قائمة الإرهاب، في حال مواصلتهم عرقلة مساعي السلام، قال إن هناك كثيراً من الخيارات، معتبراً أنه لا تزال هناك مخاوف إنسانية لابد من أخذها في الاعتبار، مرتبطة بإدراج الميليشيات على «قوائم المنظمات الإرهابية».