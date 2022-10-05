الولايات المتحدة تدعم المبعوث الأممي للوصول لاستقرار ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، دعمها الكامل لمهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، للدفع نحو استقرار البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باتيلي مع ممثلة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف ومبعوث واشنطن وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وعلق نورلاند على اللقاء عبر صفحة السفارة الأميركية في ليبيا بـ«تويتر» قائلاً:»أقدر فرصة تقديم دعم الولايات المتحدة الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي أثناء توليه مهامه المهمة». بدورها، أفادت جرينفيلد عبر «تويتر» قائلة: «إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي عبد الله باتيلي أثناء توليه ولايته لدفع العملية السياسية والاستقرار في ليبيا». وأضافت: «كررت أنا ومساعدة وزير الخارجية ليف والمبعوث الخاص نورلاند دعم الولايات المتحدة الكامل لعمل البعثة الأممية في ليبيا».

وتنتظر باتيلي مهمة صعبة تتمثل في حل أزمة تشهدها ليبيا تتمثل في صراع بين حكومتين إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.