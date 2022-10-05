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إثيوبيا تقبل دعوة الاتحاد الإفريقي لمحادثات سلام

أرشيفية
6 أكتوبر 2022 02:02

أديس أبابا (وكالات)

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أعلنت الحكومة الإثيوبية أمس، إنها قبلت دعوة من الاتحاد الإفريقي لإجراء محادثات سلام مع «متمردي تيجراي».
وقال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء أبيي أحمد، رضوان حسين، عبر تويتر إن «الحكومة قبلت هذه الدعوة التي تتماشى مع موقفنا المبدئي في ما يتعلق بالحل السلمي للصراع وضرورة إجراء محادثات دون شروط مسبقة».
وتمت دعوة الجانبين لإجراء محادثات في جنوب إفريقيا نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لرسالة كتبها رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد.ورفضت المتحدثة باسم الاتحاد الافريقي ايبا كالوندو تقديم معلومات عن موعد ومكان المحادثات.وقالت: «سنعلن التفاصيل بالشكل والوقت المناسبين»، مشيرةً إلى أن «العملية على المسار الصحيح».

إثيوبيا
الاتحاد الإفريقي
الحكومة الإثيوبية
إقليم تيجراي
إقليم تيغراي
الجبهة الشعبية لتحرير تجراي
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