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الأمم المتحدة تدعو السودان لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام

أرشيفية
6 أكتوبر 2022 02:03

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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دعت الأمم المتحدة، الأطراف السودانية إلى ضرورة التنفيذ العاجل والكامل لاتفاق «جوبا للسلام».
جاء ذلك وفق بيان صادر عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاق جوبا للسلام بين الفرقاء السودانيين.
وقال بيرتس: «بعد عامين على توقيع اتفاق جوبا للسلام، أقدّر المجهودات المبذولة لتنفيذ بعض بنود مسار دارفور، وبالأخص إنشاء لجنة وقف إطلاق النار الدائم والتي تفخر يونيتامس برئاستها».​​​​​​​
وتابع: «لا يزال هناك الكثير مما يجب إنجازه، هناك حاجة عاجلة للتنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام، بما في ذلك الترتيبات الأمنية، والنشر السريع للقوة المشتركة لحفظ الأمن لضمان حماية المدنيين».
وأردف بيرتس: «هذا الاتفاق صاغه السودانيون ووقعته الأطراف السودانية وهم فقط من يستطيعون تنفيذه وإحلال السلام في البلاد».
ودعا البيان «حركة جيش تحرير السودان- عبد الواحد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال جناح عبدالعزيز الحلو»، للانضمام لعمليات السلام من أجل تحقيق سلام شامل ومستدام في كل السودان.
وفي 3 أكتوبر 2020، وقعت الخرطوم اتفاق «جوبا» برعاية جنوب السودان لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف «الجبهة الثورية»، لم يشمل «حركة نور»، و«حركة الحلو».
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني، وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة الاستثنائية.

الأمم المتحدة
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جوبا
اتفاق السلام
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