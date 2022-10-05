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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

إطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية (أرشيفية)
6 أكتوبر 2022 01:43

ذكرت وكالة "يونهاب للأنباء"، يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه الساحل الشرقي.
وأطلقت كوريا الشمالية، صباح الثلاثاء، صاروخاً بالستياً متوسط المدى حلّق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ، في حدث غير مسبوق منذ 2017 دفع طوكيو إلى تفعيل نظام الإنذار والطلب من سكان بعض المناطق الاحتماء.
وبيونغ يانغ التي تمتلك السلاح النووي أجرت هذه السنة سلسلة تجارب غير مسبوقة من حيث الوتيرة. وبلغت هذه التجارب ذروتها الأسبوع الماضي حين أطلق الجيش الكوري الشمالي أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى.
وأطلقت بيونجيانج، خلال الأيام الماضية، صاروخا بالتزامن مع زيارة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إلى كوريا الجنوبية.

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المصدر: آ ف ب
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