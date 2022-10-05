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الحكومة اليمنية: إنهاء الانقلاب الحوثي ضرورة للعالم

وزير الخارجية اليمني خلال المؤتمر الصحفي
6 أكتوبر 2022 02:09

عدن (الاتحاد) 

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أعلنت الحكومة اليمنية حرصها على تجديد الهدنة، وطرح جميع المشاكل على طاولة الحوار، فيما دعت الأمم المتحدة كافة الأطراف في اليمن إلى البناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية والالتزام بتمديد الهدنة وتوسيعها.
وقال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقر السفارة اليمنية بالرباط، على هامش زيارة للمغرب: «موقفنا واضح فنحن مع السلام وحريصون على تجديد الهدنة، لأننا نعتقد أنها فسحة بالنسبة للشعب اليمني يجب تطويرها».
وأوضح أن «ميليشيات الحوثي لها مصلحة في الحرب، لأنها تقتات منها وتشكل لها مصدر تمويل وإثراء». وأضاف: الحكومة اليمنية مع طرح جميع المشاكل على طاولة الحوار، داعياً المجتمع الدولي إلى إنهاء الحرب في اليمن.
وتابع: «هناك مصلحة استراتيجية في الإقليم والعالم بضرورة إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية لدورها حتى تصبح فاعلة في إطار جوارها». وذكر ابن مبارك أن «كل البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي كانت واضحة والطرف الرئيسي الذي يعرقل جهود السلام هو جماعة الحوثي». وأردف: «بيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج الذي أعلن فيه فشل تجديد الهدنة أوضح أن الحكومة اليمنية كانت طرفاً إيجابياً ومتعاوناً».
وأردف: «يشهد على ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحيط العربي والجميع».
وفي سياق متصل، دعا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي الأطراف كافة، إلى البناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، والالتزام بتمديد الهدنة وتوسيعها.

الحكومة اليمنية
اليمن
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
احمد عوض بن مبارك
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