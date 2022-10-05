الخميس 6 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

القضاء العراقي يحكم بعدم دستورية مفوضية الانتخابات في كردستان

القضاء العراقي يحكم بعدم دستورية مفوضية الانتخابات في كردستان
6 أكتوبر 2022 02:04

بغداد (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
العراق.. احتجاجات مرتقبة لدعم تشكيل حكومة
الإمارات تجدد دعمها الثابت لأمن واستقرار العراق

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، مؤكدةً أن وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية في البلاد هو أهم سبل تحقيق الديمقراطية.
وقالت المحكمة في بيان إن «عبارة السلطة الحصرية التي خصّت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان بموجب المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 2014، تخالف أحكام المادتين 20 و102 من دستور العراق لعام 2005».
وأوضحت أن «سبب المخالفة لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأمر الذي يقضي بعدم دستوريتها».
وتابعت: «لتحقيق الديمقراطية، ينبغي إيجاد هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية، وعدم التدخل بشأنها من سلطات الدولة أو الكتل السياسية».
وشددت على أن «جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها».

القضاء العراقي
العراق
كردستان
كردستان العراق
إقليم كردستان العراق
إقليم كردستان
انتخابات كردستان
آخر الأخبار
بلدية أبوظبي توفر منظومة من ملاعب متعددة الأغراض
الرياضي
بلدية أبوظبي توفر منظومة من ملاعب متعددة الأغراض
اليوم 16:00
ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة للأطفال بتايلاند
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة للأطفال بتايلاند
اليوم 15:53
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
الرياضي
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
اليوم 15:45
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
دنيا
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
اليوم 15:33
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
الرياضي
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©