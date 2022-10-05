القضاء العراقي يحكم بعدم دستورية مفوضية الانتخابات في كردستان

بغداد (الاتحاد)

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، مؤكدةً أن وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية في البلاد هو أهم سبل تحقيق الديمقراطية.

وقالت المحكمة في بيان إن «عبارة السلطة الحصرية التي خصّت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان بموجب المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 2014، تخالف أحكام المادتين 20 و102 من دستور العراق لعام 2005».

وأوضحت أن «سبب المخالفة لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأمر الذي يقضي بعدم دستوريتها».

وتابعت: «لتحقيق الديمقراطية، ينبغي إيجاد هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية، وعدم التدخل بشأنها من سلطات الدولة أو الكتل السياسية».

وشددت على أن «جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها».