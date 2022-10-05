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أفغانستان.. قتلى وجرحى بانفجار في وزارة الداخلية

أفغانستان.. قتلى وجرحى بانفجار في وزارة الداخلية
6 أكتوبر 2022 02:00

كابول (وكالات) 

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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أمس، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين إثر تفجير وقع في مسجد تابع للوزارة.
وقال متحدث الوزارة عبد النافع تاكور، في تغريدة: إن الانفجار وقع في مسجد بينما كان بعض موظفي الوزارة والزوار يؤدون الصلاة، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأميركية.
وأضاف تاكور أن التحقيق جار للكشف عن ملابسات الحادث، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتقع وزارة الداخلية في العاصمة الأفغانية كابل، على الطريق الرئيسي بجوار مطار كابل الدولي.
وعقب الانفجار، كثفت قوات طالبان من تدابيرها الأمنية في محيط ومداخل وزارة الداخلية، ولم تسمح للصحافة بالتقاط صور لمكان الحادث.
والجمعة، استهدف هجوم انتحاري مركزًا تعليميًا بالعاصمة كابل، أسفر عن سقوط 53 ضحية بينهم 46 طالبة.

أفغانستان
وزارة الداخلية الأفغانية
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