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الأمم المتحدة قلقة حيال اقتصاد أفغانستان

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6 أكتوبر 2022 01:09

أعربت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن قلقها إزاء ما لحق بالاقتصاد الأفغاني وتداعيات ذلك على السكان.وخسر الاقتصاد الأفغاني «نحو خمسة مليارات دولار»، وفق ما قالت كاني فيغنارايا مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لآسيا والمحيط الهادي في مؤتمر صحفي.
وأضافت «هذا ما يعادل عشرة أعوام من الأصول المتراكمة والثروة التي ضاعت للتو في عشرة أشهر»، مشيرة إلى أن «هذا النوع من الانهيار لم نشهده في أي مكان في العالم».
ولفتت فيغنارايا إلى أنه بينما ارتفع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية بنسبة 35 بالمئة منذ أغسطس 2021، فإن الأفغان ينفقون من «60 إلى 70 بالمئة، وبعضهم حتى 80 بالمئة، من مدخولهم على الغذاء والوقود».
وقالت: إن 95 إلى 97 بالمئة من السكان يعيشون الآن تحت خط الفقر، بارتفاع عن نسبة 70 بالمئة قبل عام فقط.
يسلط التقرير الضوء على ما لحق بالنظامين المصرفي والمالي وفقدان 700 ألف وظيفة بحلول منتصف 2022 معظمها كانت لنساء، كما أن واحدا من كل خمسة أطفال معرض لخطر سوء التغذية الحاد لا سيما في الجنوب.
وقال عبد الله الدردري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان إن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكن أن تعوض الانهيار الاقتصادي، مضيفا أن عدد الأفغان الذين يحتاجون إلى مساعدة ارتفع من 19 مليونا إلى 22 مليون شخص في 14 شهرا فقط.
وتابع أنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة «نريد خلق مليوني فرصة عمل من خلال إحياء القطاع الخاص، ومن خلال العمل مع المجتمعات المحلية» وإنعاش الإنتاجية الزراعية والنظام المصرفي.

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