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زيلينسكي يعلن استعادة مزيد من القرى في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
6 أكتوبر 2022 00:44

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن قوات بلاده استعادت ثلاث قرى في منطقة خيرسون الجنوبية من القوات الروسية.
وأضاف، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمت استعادة قرى «نوفوفوسكريسنسكي ونوفوغريغوريفكا وبيتروبافليفكا (...) في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة».
وأكد الرئيس الأوكراني أن الهجوم المضاد «مستمر».
في وقت سابق الأربعاء، أعلن الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك (شرق) تحقيق خرق.
وقال سيرغيي غايداي، في مقطع فيديو نشر على موقع تلغرام «الآن، أصبح الأمر رسمياً»، مضيفا أنه تمت استعادة «العديد من البلدات من سيطرة الجيش الروسي» دون مزيد من التفاصيل.
كانت أوكرانيا أعلنت، مساء الثلاثاء، تحقيق خرق في شمال منطقة خيرسون الجنوبية في حين أن كامل منطقة خاركيف (شمال شرق) تقريباً باتت الآن تحت السيطرة الأوكرانية مما يمهد الطريق نحو لوغانسك.

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المصدر: آ ف ب
فولوديمير زيلينسكي
استعادة أراض
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الجيش الروسي
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