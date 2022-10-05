تحذير من تفشٍ كبير للإنفلونزا هذا العام

حذر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة من تفش كبير للإنفلونزا الموسمية هذا العام بعد أن شهدت أستراليا أسوأ موسم للإنفلونزا منذ خمس سنوات. غالبًا ما تعطي البيانات في أستراليا، حيث يمتد الشتاء من أبريل حتى أكتوبر، فكرة عما ستكون عليه الإنفلونزا في أميركا. وأظهر مسح جديد، أجرته المؤسسة الوطنية للأمراض المعدية (NFID)، أن واحداً من كل خمسة أشخاص في الولايات المتحدة، معرض لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة متعلقة بالإنفلونزا، لا يخطط للتطعيم هذا العام. خلال إحاطة إعلامية عن موسم الإنفلونزا القادم، قالت الدكتورة روشيل والينسكي، رئيسة المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها «لا نعرف بالضبط ما الذي نتوقعه في موسم الإنفلونزا هذا، لكننا نعلم أن أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا هي التطعيم كل عام، من الناحية المثالية قبل بدء نشاط الإنفلونزا في مجتمعك»، وفقاً لما نقله عنها موقع medicalxpress.com. وشددت على أن الأوان لم يفت أبدًا للحصول على لقاح الإنفلونزا، وعلى أن الحصول عليه آمن في نفس الوقت الذي تؤخذ فيه جرعة معززة من لقاح «كورونا». وأضافت والينسكي أن الأشخاص، الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر، يجب أن يحصلوا على لقاح الإنفلونزا لحماية أفضل. قالت والينسكي «ابق في المنزل إذا كنت مريضاً، وتجنب الأشخاص المرضى، واتبع النظافة الجيدة، واغسل يديك كثيرًا، وقم بتغطية فمك عند السعال والعطس. وإذا أصبت بالإنفلونزا، يمكن للأدوية المضادة للفيروسات تقصير مدتها وتقليل شدتها». وقالت الدكتورة تاميكا أوغست، رئيسة خدمات النساء والرضع في مركز مستشفى «ميدستار» في العاصمة واشنطن إن لقاح الإنفلونزا آمن بالنسبة للنساء الحوامل ويمكن أن يساعد أيضاً في حماية الطفل، مضيفة «يمكن للمرأة أن تتلقى لقاح الإنفلونزا خلال أي فصل من الحمل، وبعد الولادة وحتى أثناء الرضاعة الطبيعية». وشددت باتريشيا ستينشفيلد، رئيسة المؤسسة الوطنية للأمراض المعدية على أن «الإنفلونزا ليست مجرد نزلة برد سيئة. حيث يمكن أن تسبب مضاعفات تهدد الحياة بما في ذلك دخول المستشفى والوفاة، ويمكن للأفراد الأصحاء من كل الفئات العمرية أن يصابوا بالإنفلونزا الشديدة». وأوضحت ستينشفيلد أن الرسالة واضحة: «يحتاج أي شخص، يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر، إلى لقاح الإنفلونزا، وهذا مهم بشكل خاص لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، بما في ذلك الأطفال الصغار والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكبر، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة».