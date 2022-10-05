روسيا تهدد بخفض إنتاج النفط إذا فرض سقف للسعر

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الأربعاء، إن روسيا ربما تخفض إنتاج النفط في حالة فرض الدول الغربية سقفا لسعر الخام. وتدعو خطة تحديد سقف للأسعار، التي وافقت عليها مجموعة السبع، الدول المشاركة إلى رفض خدمات التأمين والتمويل والسمسرة والملاحة وغيرها من الخدمات لشحنات النفط المسعرة فوق سقف أسعار لم يتم تحديده بعد على النفط الخام والمنتجات النفطية.وقال دبلوماسيون الشهر الماضي إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض سقف على أسعار النفط يتناسب مع ذلك الذي اتفقت عليه مجموعة السبع. وأوضح نوفاك، في تصريحات بثها التلفزيون «نعتقد أن هذه الأداة تنتهك جميع آليات السوق. قد تكون ضارة للغاية بالنسبة لصناعة النفط العالمية...سنكون مستعدين لخفض الإنتاج». كما نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن نوفاك قوله إن بلاده ستنتح 530 مليون طن من النفط (10.6 مليون برميل يوميا) في 2022 و490 مليون طن في 2023. وأضاف أن روسيا مستعدة لإمداد أوروبا بالغاز عبر خط واحد من خطي أنابيب نورد ستريم2 إذا اقتضت الضرورة. ودشن خط الأنابيب في سبتمبر 2021، لكن ألمانيا تخلت عنه قبل أيام فقط من بدء الأزمة الأوكرانية.