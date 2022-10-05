وفد سويدي يبحث مع تركيا الانضمام إلى الناتو

أجرى وفد سويدي محادثات في أنقرة في إطار مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط تعطل العملية بسبب اعتراض تركيا. وخلال الاجتماع الذي استمر سبع ساعات، أصرت الحكومة التركية مجدداً على تسليم إرهابيين مشتبه بهم، حسبما أفادت قناة «تي آر تي» الإخبارية التركية اليوم الأربعاء. يشارك في المفاوضات ممثلون من وزارتي العدل السويدية والتركية. ومن المقرر استمرار المناقشات غداً الخميس. بعد عقود من التزام الحياد، تقدمت فنلندا والسويد بطلبين للانضمام إلى الحلف العسكري الغربي، في أعقاب الأزمة الأوكرانية والتي بدأت في 24 فبراير الماضي. ويتطلب التصديق على الطلبين موافقة كامل أعضاء الحلف، وبينهم تركيا التي لم تدعم بعد طلب انضمام الدولتين. وتبذل فنلندا والسويد جهوداً دبلوماسية لإقناع أنقرة بالموافقة على انضمامهما إلى الحلف. واتهمت أنقرة السويد وفنلندا بدعم جماعات تصنفها تركيا منظمات إرهابية.