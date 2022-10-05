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الرئيس التشيكي يحذر من صراع نووي في أزمة أوكرانيا

جنود أوكرانيون يستعدون لإطلاق صواريخ
5 أكتوبر 2022 22:05

حذر الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، اليوم الأربعاء، من «الخطر الشديد» من اندلاع صراع نووي بسبب الأزمة الحالية في أوكرانيا.
ومن وجهة نظره، فإنه يجب على الغرب تحذير روسيا من أنه إذا استخدمت الأسلحة النووية، فسيكون هناك «رد عسكري حاسم... رغم كل التبعات التي قد تترتب على ذلك».
كان المسؤولون الروس أكدوا مراراً أنهم سيدافعون عن أراضي بلادهم بكل ما تملك روسيا من إمكانيات.
وصدّرت التشيك معدات دفاعية، بقيمة 1,9 مليار دولار أميركي، إلى أوكرانيا هذا العام، وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء التشيكية «سي تي كيه» عن وزيرة الدفاع جانا سيرنوشوفا في براغ. 
يعتبر هذا المبلغ أعلى بمرات عدة مما كان معروفاً سابقاً.

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المصدر: د ب أ
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