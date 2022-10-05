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تشكيل حكومة جديدة في الكويت

أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي
5 أكتوبر 2022 21:49

أعلنت وكالة أنباء الكويتية الرسمية (كونا) صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء.
وعين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية والشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيراً للدفاع.
كما شملت التشكيلة الجديدة تعيين حسين إسماعيل وزيراً للنفط خلفاً لمحمد الفارس، وعبد الوهاب الرشيد وزيراً للمالية.
كانت الحكومة قد استقالت عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي.

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