«الصحة العالمية» تدلي بتصريحات بشأن الكوليرا في العالم
مركز استقبال مصابين بالكوليرا في هايتي
5 أكتوبر 2022 21:03
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن عدد حالات تفشي الكوليرا قد تزايد في مختلف أنحاء العالم خلال العام الجاري. وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسيوس، أنه خلال أول تسعة أشهر من العام، أعلنت 27 دولة تفشي الكوليرا بها. وأشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بالكوليرا في سوريا وحدها خلال الأسابيع القليلة الماضية. في غضون ذلك، سجلت إصابات في هايتي، رغم أنها ظلت خالية من الكوليرا لمدة ثلاثة أعوام. ولم تتطرق منظمة الصحة العالمية إلى تقدير عدد الإصابات في أنحاء العالم. في هايتي، قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، إن عدد الوفيات جراء تفشي الكوليرا قد يكون «أعلى بكثير» مما أُبلغ عنه وتوقعت ارتفاع حالات الإصابة. وأعلنت هذه الدولة الغارقة في أزمات، الأحد، وفاة ما لا يقل عن سبعة أشخاص جراء الكوليرا ما يجدد المخاوف من انتشار هذا المرض مجددا بعد قرابة ثلاث سنوات على تسجيل آخر حالة إصابة مؤكدة. وقالت وزيرة الصحة في مالاوي كومبيزيه خومبيز تشيبوندا، أمس الثلاثاء، إن الكوليرا تفشت في 22 من أقاليم مالاوي البالغ عددها 28، مما أسفر عن وفاة 110 أشخاص وإصابة 3891 شخصا منذ تسجيل أول إصابة في مارس. في منتصف سبتمبر الماضي، قال المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه سجل نحو 40 ألف إصابة بالكوليرا خلال شهر. ووصف تيدروس هذا التطور بأنه يبعث على القلق، نظراً لأن المشكلة لا تقتصر على زيادة عدد الإصابات بالمرض ولكن لأن الوفيات تتزايد. وقال إن معدل الوفيات هذا العام أعلى بثلاثة أمثال مقارنة بالمعدل خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن الكوليرا تنتشر في أماكن تعاني من الفقر والصراع، وفي الأماكن التي يكافح فيها الناس في مواجهة تداعيات التغير المناخي.