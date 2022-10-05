10 قتلى بانهيار جليدي في الهملايا

لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم في الجانب الهندي من جبال الهملايا فيما لا يزال 18 شخصاً في عداد المفقودين، بحسب حصيلة أفادت بها الشرطة، اليوم الأربعاء، عقب انهيار جليدي تعرّضت له مجموعة من متسلقي الجبال.

تضم هذه المجموعة 34 تلميذاً من معهد نهرو لتسلق الجبال المحلي، بالإضافة إلى سبعة مدربين وممرضة.

جرى الثلاثاء تأكيد مقتل أربعة منهم نتيجة الانهيار الجليدي الذي وقع قرب قمة جبل «دروبادي كا داندا 2» على ارتفاع 4880 متراً في ولاية أوتارانتشال (شمال).

كانت عمليات البحث استؤنفت، اليوم الأربعاء، بعد توقفها مساء الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت شرطة ولاية أوتارانتشال عبر «تويتر»، إنّ «فرق الإنقاذ انتشلت عشر جثث»، مشيرةً إلى إنقاذ 14 شخصاً بينهم خمسة يتلقون العلاج في أحد مستشفيات منطقة أوتاركاشي المجاورة.

وأظهرت لقطات صورتها الشرطة وصول بعض الناجين مشياً إلى المنطقة برفقة شرطيين.

وأكد بوشكار سينغ دامي، رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال، عبر موقع «تويتر»، أن متسلقة الجبال المتمرسة سافيتا كانسوال، وهي عضو في فريق المدربين، كانت من بين القتلى. وتمكنت كانسوال، خلال هذه السنة، من الوصول إلى قمة إيفرست وجبل «ماكولو» المجاور في 16 يوماً فقط، في رقم قياسي يُسجل بين متسلقات الجبال. أخبار ذات صلة دمى من أعقاب السجائر 25 قتيلاً وعشرات المصابين في حادث مأساوي شمال الهند

المصدر: آ ف ب