ارتفاع قتلى هجوم إرهابي في بوركينا فاسو

ارتفعت حصيلة هجوم إرهابي استهدف الأسبوع الماضي قافلة إمدادات في شمال بوركينا فاسو إلى 37 قتيلاً هم 27 عسكرياً وعشرة مدنيين، حسبما أكد الجيش اليوم الأربعاء.

وقال الجيش، في بيان، إن عمليات البحث التي نفذها منذ وقوع الهجوم في 26 سبتمبر "جعلت من الممكن تحديد عدد القتلى".

وأضاف أن 29 شخصاً غالبيتهم من العسكريين جرحوا، فيما لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

كانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 11 عسكرياً وعدد غير محدد من المدنيين.

تحارب الدولة الواقعة في الساحل الأفريقي، حركات إرهابية امتدت إلى أراضيها من مالي المجاورة في 2015.

وقضى آلاف الأشخاص وفر أكثر من مليوني شخص من ديارهم جراء الهجمات الإرهابية.

واستهدف الهجوم، الذي وقع الأسبوع الماضي، قافلة إمدادات كانت متوجهة إلى بلدة "دجيبو". أخبار ذات صلة إبراهيم تراوريه يصبح رسميا رئيس بوركينا فاسو «الانقلابات» تنذر بتفاقم الاضطرابات غرب أفريقيا

المصدر: آ ف ب