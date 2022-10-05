رئيس وزراء أرمينيا يلتقي رئيس أذربيجان بوساطة أوروبية

أعلن رئيس وزراء أرمينيا، اليوم الأربعاء، أنه سيلتقي هذا الأسبوع في براغ عاصمة جمهورية التشيك، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بعد المواجهات الدامية الأخيرة بين باكو ويريفان.

وقال نيكول باشينيان، أمام البرلمان الأرميني، إنه في إطار قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي ستقعد الخميس في العاصمة التشيكية «من المرتقب عقد لقاء رباعي بين رئيس الوزراء الأرمني ورؤساء أذربيجان وفرنسا ورئيس المجلس الأوروبي».

لكنه لم يحدد موعد هذا اللقاء، إلا أن موعد القمة هو الخميس.

يأتي الإعلان بعد أيام على لقاء بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات في جنيف لبدء صياغة نص حول معاهدة سلام مقبلة.

كما يأتي بعدما أسفر القتال على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان عن مقتل أكثر من 280 شخصاً في سبتمبر مما أثار مخاوف من اندلاع حرب كبرى جديدة بين البلدين.

ودارت مواجهات بين هاتين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين في القوقاز خلال الحرب الأولى للسيطرة على منطقة «ناغورني قره باغ» في مطلع التسعينات والتي تسببت في مقتل 30 ألف شخص ولم يتم تسويتها أبدا.

في خريف 2020، دارت معارك مجدداً على نطاق واسع بين البلدين حول هذه المنطقة الجبلية.

خلفت هذه الحرب الأخيرة 6500 قتيل. أخبار ذات صلة زلزال يضرب حدود إيران وأذربيجان وأرمينيا أذربيجان تفرج عن أسرى من أرمينيا

المصدر: آ ف ب