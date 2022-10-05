قتلى و25 جريحاً في تفجير انتحاري بكابول

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 25 بجروح في تفجير قنبلة داخل حرم وزارة الداخلية الأفغانية في كابول الأربعاء، هو الثاني خلال أقل من أسبوع في العاصمة الأفغانية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور عند العصر، إن الانفجار وقع في مسجد تابع للوزارة وقت الصلاة قرابة الساعة الأولى والنصف بعد الظهر. وأضاف تاكور أن «أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرون»، موضحاً أن «التحقيق جارٍ، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في نهاية هذا التحقيق». وقال مدير مستشفى إيميرجنسي في أفغانستان، ديان بانيك، في بيان، إن الجرحى قالوا لدى وصولهم إن الهجوم نفذه «انتحاري». وأضاف «قالوا إنهم رأوا رجلاً يفجر عبوة ناسفة»، مؤكدين أنه «هجوم انتحاري». وقال إن الضحايا الذين استقبلهم المستشفى جميعهم من الرجال. وبعد ظهر الأربعاء، كان المستشفى محاطاً بحراسة مشددة من عناصر طالبان الذين انتشروا بأعداد كبيرة كذلك حول موقع الانفجار.