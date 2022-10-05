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580 جريحا جراء زلزال في إيران

زلزال
5 أكتوبر 2022 19:18

هز زلزال شدته 5.4 درجة على الأقل شمال غرب إيران، اليوم الأربعاء، وقال التلفزيون الرسمي إن نحو 580 شخصا أُصيبوا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن محمد حسن نامي، رئيس هيئة إدارة الأزمات قوله "هذا الزلزال خلف حتى الآن 580 مصابا ولم تحدث وفيات لحسن الحظ في هذا الحادث".
وكان مركز الزلزال بالقرب من قرية "خوي في إقليم أذربيجان الغرب.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على بعد 11.6 كيلومتر تقريبا من قرية "خوي" وعلى عمق عشرة كيلومترات وكان بقوة 5.7 درجة.
وكان مركز (جي.إف.زد) الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية ذكر، في وقت سابق، أن الزلزال شدته 5.5 درجة وهز المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان وإيران. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن شدته 5.4 درجة. 

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المصدر: آ ف ب
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