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عربي ودولي
بوتين يأمر بنقل إدارة محطة زابوريجيا النووية إلى روسيا
بوتين يأمر بنقل إدارة محطة زابوريجيا النووية إلى روسيا
5 أكتوبر 2022 19:17
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بنقل إدارة محطة زابوريجيا النووية إلى روسيا، حسبما أفادت قناة "آر.تي. عربية" اليوم الأربعاء.
وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي ضم أقاليم لوهانسك ودونيتسك و زابوريجيا و خيرسون إلى بلاده، بعد موافقة سكانها على ذلك بعد إجراء استفتاءات شعبية بها مثيرة للجدل.
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المصدر: وكالات
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