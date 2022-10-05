ارتفاع عدد الوفيات بـ«إيبولا» في أوغندا إلى 29

توفي 29 شخصاً، بينهم أربعة من الطواقم الصحية، بفيروس إيبولا منذ إعلان السلطات قبل أسبوعين تفشي المرض في وسط أوغندا، حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية الأربعاء.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي "اللقاحات المستخدمة بنجاح لوقف التفشي الأخير لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية ليست فعّالة ضدّ نوع فيروس إيبولا المسؤول عن هذا التفشي" في أوغندا.
وأضاف "مع ذلك، هناك عدّة لقاحات في مراحل مختلفة من التطوير ضد هذا الفيروس، اثنان منها قد تبدأ التجارب السريرية عليها في أوغندا في الأسابيع المقبلة، في انتظار الموافقات التنظيمية من الحكومة الأوغندية".
وتمّ تسجيل 63 حالة مؤكدة أو محتملة، بينها 29 وفاة.
وأكد غيبريسوس أنّ "عشرة من الطواقم الصحية أُصيبوا وتوفي أربعة".
من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الأوغندية جاين روث أسينغ أوسيرو عبر "تويتر" وفاة طبيب تخدير يبلغ 58 عاماً في وقت مبكر من صباح الأربعاء.