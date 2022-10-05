الخميس 6 أكتوبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
بلدية أبوظبي توفر منظومة من ملاعب متعددة الأغراض
واشنطن تثمن موقف الإمارات الداعم للاستقرار في اليمن
روسيا: أوقفنا التقدم الأوكراني ونستعد لهجوم مضاد
«الانقلابات» تنذر بتفاقم الاضطرابات غرب أفريقيا
الإمارات: العالم يقف أمام نقطة تحول
لبنان يطالب بدعم أوروبي لإعادة السوريين إلى بلادهم
الولايات المتحدة تدعم المبعوث الأممي للوصول لاستقرار ليبيا
الحكومة اليمنية: إنهاء الانقلاب الحوثي ضرورة للعالم
مصرع 3 جنود أمميين بانفجار في أفريقيا الوسطى
العراق.. احتجاجات مرتقبة لدعم تشكيل حكومة
تجدد موجة اقتحامات المصارف اللبنانية لـ«تحرير الودائع»
مطالبة إماراتية بتحديث استراتيجيات مكافحة التطرف
القضاء العراقي يحكم بعدم دستورية مفوضية الانتخابات في كردستان
الأمم المتحدة تدعو السودان لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام
إثيوبيا تقبل دعوة الاتحاد الإفريقي لمحادثات سلام
أفغانستان.. قتلى وجرحى بانفجار في وزارة الداخلية
«مكتبة زايد بالعين».. 45 عاماً من المعرفة
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 5.9%
جان لوك غودار.. سريالي السينما!
الإمارات تفوز بعضوية مجلس «إيكاو» للمرة السادسة على التوالي
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
قائد انقلاب بوركينا فاسو يتعهد باحترام الجدول الزمني للانتقال
قائد انقلاب بوركينا فاسو يتعهد باحترام الجدول الزمني للانتقال
5 أكتوبر 2022 18:45
تعهد إبراهيم تراوري القائد العسكري الجديد لبوركينا فاسو باحترام الجدول الزمني للانتقال الديمقراطي الذي اتفق عليه سلفه مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
ويأتي تصريح تراوري بعد اجتماع مع وفد للمجموعة الاقتصادية جاء إلى البلاد للاجتماع مع المجلس العسكري الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي في ثاني انقلاب في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هذا العام.
وقال تراوري، إن بوركينا فاسو «ستحترم التسوية القائمة» التي تم الاتفاق عليها مع إيكواس في يوليو للعودة إلى النظام الدستوري في غضون 24 شهراً.
وأضاف أن بلاده ستفي بالتزاماتها الدولية وما يتعلق منها خاصة بحماية حقوق الإنسان، وستتعاون مع آليات تقييم التكتل للتقدم المحرز في هذا الصدد.
وقال رئيس النيجر السابق محمد يوسف، وسيط إيكواس ورئيس وفد المجموعة، إنه راض عن المناقشات.
أخبار ذات صلة
إبراهيم تراوريه يصبح رسميا رئيس بوركينا فاسو
«الانقلابات» تنذر بتفاقم الاضطرابات غرب أفريقيا
المصدر: وكالات
بوركينا فاسو
انقلاب عسكري
انقلاب
الأكثر قراءة
الإمارات
وزارة «الصحة» لـ «الاتحاد»: بدء تنفيذ مسحَي «الصحي الوطني» و«التغذية» لأول مرة بالدولة
5 أكتوبر 2022
الإمارات
قريباً.. «تَسلُّم الأدوية من السيارة»
اليوم 02:31
الإمارات
بيع أغلى صقر في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
2 أكتوبر 2022
آخر الأخبار
الرياضي
بلدية أبوظبي توفر منظومة من ملاعب متعددة الأغراض
اليوم 16:00
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة للأطفال بتايلاند
اليوم 15:53
الرياضي
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
اليوم 15:45
دنيا
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
اليوم 15:33
الرياضي
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©