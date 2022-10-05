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رئيسة وزراء الدنمارك تدعو إلى انتخابات مبكرة

رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن تعلن تنظيم انتخابات مبكرة
5 أكتوبر 2022 18:21

دعت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن لإجراء انتخابات مبكرة، إثر ضغط حليف لها في البرلمان قبل سبعة أشهر من موعدها الدستوري.
ونقلت وسائل إعلام عن فريدريكسن قولها، في خطاب، اليوم الأربعاء، إن الدنماركيين سوف يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في الأول من نوفمبر المقبل.
يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من التكهنات بعد أن أعطى الحزب الليبرالي الاجتماعي رئيسة الوزراء مهلة نهائية إما الدعوة لإجراء انتخابات بحلول بدء جلسات البرلمان بعد العطلة الصيفية أو مواجهة تصويت بحجب الثقة.
يشار إلى أن الحزب الليبرالي يدعم حكومة فريدريكسن، التي تتألف بأكملها من أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
وكان الحزب قد أعطى رئيسة الوزراء هذه المهلة لدورها في فضية حيوان المنك، حيث تم قتل الملايين من هذا الحيوان بسبب مخاوف تتعلق بـ«كورونا».
كانت فريدريكسن (44 عاماً) قد حظيت بدعم واسع خلال الأعوام الأولى لتوليها منصبها، حيث قادت الدنمارك خلال جائحة «كورونا»، لتسجل وفيات أقل، وضرراً أقل على الاقتصاد مقارنة بمعظم الدول الأوروبية الأخرى.
وقالت فريدريكسن «الدنمارك تواجه أزمات دولية بشأن سياسات الأمن والطاقة والاقتصاد»، مضيفة «المهمة السياسية الأكثر أهمية هى التعامل مع انعدام الأمن، ودفع الدنمارك لاجتياز الأزمة».
ويشار إلى أن الانتخابات الدنماركية تجرى عادة كل أربعة أعوام. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة في يونيو 2023.

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