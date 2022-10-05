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موسكو تعد باستعادة الأراضي التي فقدتها في أوكرانيا

أرشيفية
5 أكتوبر 2022 18:15

تعهد الكرملين، الأربعاء، باستعادة الأراضي التي فقدتها موسكو مؤخراً في المناطق التي ضمتها في جنوب وشرق أوكرانيا، مؤكداً أن هذه المناطق ستبقى مع روسيا «إلى الأبد».
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين، رداً على سؤال حول الحدود الدقيقة لهذه المناطق التي تم ضمها، حيث تخلت القوات الروسية عن بعض البلدات بعد هجمات مضادة أوكرانية: «ستتم استعادة بعض الأراضي وسنواصل الاستفتاء مع السكان (المحليين) بشأن رغبتهم في العيش في روسيا».

 

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المصدر: وكالات
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