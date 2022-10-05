تفاؤل لبناني بقرب انتهاء ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
الرئيس اللبناني يستقبل المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي
5 أكتوبر 2022 17:53
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن «ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية» بات في مراحله الأخيرة. وقال عون، خلال استقباله المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي: إن «هذه الخطوة سوف تساعد على إعادة النهوض الاقتصادي في البلاد». وجدد عون «التأكيد على أن الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة خلال الشهر الحالي»، معرباً عن أمله في أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 أكتوبر الجاري موعد انتهاء ولايته. وطلب عون «دعم الاتحاد الأوروبي لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وفق الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية». وأكد أن «الخطة، التي أقرتها الحكومة اللبنانية، تنطلق من توفير عودة آمنة وطوعية للنازحين لاسيما وأن السلطات السورية أعلنت في أكثر من مناسبة أنها جاهزة لاستقبال النازحين العائدين وتوفير الرعاية اللازمة لهم». وأعلن المفوض الأوروبي رفع المساعدات الأوروبية للبنان بقيمة 75 مليون يورو لمساعدة الشعب اللبناني بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلاد الذي سببته جائحة كورونا وانفجار المرفأ والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان. ورأى فارهيلي، بعد اللقاء، أن هذا «من شأنه المساهمة في إرساء الحوكمة الرشيدة وتعزيز مؤسسات الدولة ومختلف الأطراف المعنية بهذه العملية، وسوف نخصص 25 مليون يورو للمساعدة في التخفيف من الأزمة الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء». وعرض المفوض الأوروبي «موقف دول الاتحاد من الأوضاع في لبنان والتطورات الأخيرة»، مؤكداً «استمرار دعم الاتحاد للبنان في المجالات كافة». وتابع «على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لأن لبنان وشعبه يستحقان مستقبلاً أفضل، يرتكز على الاستقرار والأمن، فأوروبا ستكون إلى جانبكم، ودائماً في موقع المساعدة ولكن أوروبا لا تستطيع مساعدة لبنان إن لم يساعد نفسه».