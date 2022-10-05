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الجيش الأوكراني يواصل تحقيق تقدم في الشرق

جنود من الجيش الروسي يعبرون نهرا
5 أكتوبر 2022 17:44

حققت كييف انتصارات عسكرية جديدة في شرق البلاد بينما أكدت روسيا أنها تريد استعادة الأراضي في المناطق التي ضمتها.
وأعلن الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك (شرق)، اليوم الأربعاء، تحقيق خرق.
وقال سيرغيي غايداي، في مقطع فيديو نشر على موقع تلغرام "الآن، أصبح الأمر رسمياً"، مضيفا أنه تمت استعادة "العديد من البلدات من سيطرة الجيش الروسي" دون مزيد من التفاصيل.
كانت أوكرانيا أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، تحقيق خرق في شمال منطقة خيرسون الجنوبية في حين أن كامل منطقة خاركيف (شمال شرق) تقريباً باتت الآن تحت السيطرة الأوكرانية مما يمهد الطريق نحو لوغانسك.
أتي هذا التقدم فيما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على قانون لضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا إلى الاتحاد الروسي وهي خطوة تقررت رسميا الجمعة الماضي.
وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن هذه الأراضي ستبقى روسية "إلى الأبد" وأن موسكو ستستعيد الأراضي التي خسرتها منذ شهر.
وأكد، خلال لقائه الإعلامي اليومي، أن هذه الأراضي "ستتم استعادتها".
كان بوتين تعهد بأن يفعل كل شيء للدفاع عن المناطق التي تم ضمتها روسيا.
وكان الجيش الروسي أقر، أمس الثلاثاء، بتراجع قواته ونشر خرائط للأراضي التي يسيطر عليها. وهي تظهر أن موسكو انسحبت من جزء كامل من شمال منطقة خيرسون وكذلك من كل الضفة الشرقية لنهر أوسكيل، آخر منطقة في خاركيف كانت لا تزال تسيطر عليها.

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المصدر: آ ف ب
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