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رئيس إندونيسيا يطالب بسرعة إنهاء تحقيقات «كارثة الملعب»

من موقع الحادث
5 أكتوبر 2022 17:13

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ربما يساعد بلاده في إدارة شؤون اللعبة الشعبية في بلاده، بعد اتصال هاتفي بهذا الخصوص بينه وبين جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، عقب حادث مأساوي في أحد الملاعب مطلع الأسبوع الحالي.

كما طالب الرئيس أيضاً بمراجعة شاملة لأوضاع الملاعب عبر أنحاء البلاد، وقال للصحفيين إنه يتعين الانتهاء وبسرعة من التحقيقات الجارية في ملابسات حادث الشغب والتدافع الذي تسبب في مقتل 131 شخصاً على الأقل، من بينهم أطفال، السبت الماضي.

وأشار الرئيس خلال زيارة إلى الاستاد الذي وقعت فيه الكارثة في جاوة الشرقية ولقائه مع بعض أسر الضحايا إلى أن المشكلة الرئيسية في حادث التدافع والشغب كانت «الأبواب المغلقة والسلالم العالية».

ورداً على سؤال حول إمكانية قيام الفيفا بفرض عقوبات على بلاده، قال الرئيس الإندونيسي: إن هذا الأمر يخص الفيفا وحده.

وطلب الفيفا الذي وصف الحادث بأنه «مأساة تفوق التصور» تقريراً كاملاً من الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم عن الحادث.

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المصدر: وكالات
مباراة ودية
كارثة
إندونيسيا
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